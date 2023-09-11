Разработка концепта и реализация обложки книги

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Литературное произведение

Новелла в жанре автофикшн, тематически - психологическая драма

Формат книги В5

Название: "Аккаунт. Автофикшн трансерфинга"

Автор: Константин Мария Самотис

Предпочитаемый фон серый, кирпичная стена с подсветкой. Предпочитаемые цвета, металлик, серебряный, красный, черный, белый, фиолетовый, синий. Возможно золотой

Обязательные элементы: картинные рамы, цепи, фиолетовые тюльпаны, синие розы.

Допускаются: подмостки, книга, театральный занавес.

Стиль: 3D, реализм.

Авторский вариант предоставляется

3 месяца назад
LagomKillen
54 годаУкраина
5 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
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