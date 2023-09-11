Разработка концепта и реализация обложки книги

Нужны крутые иллюстрации для 10-сек ролика такого плана: https://www.youtube.com/watch?v=psQnicSDUuA Ролик будет состоять из 4 сцен и 5-ой - с контактной информацией. Для утверждения нужна будет черновая отрисовка типа такой: https://cloud.mail.ru/public/1Bc9/7g9fXE8m1 Сценарий в процессе ...