Нужны крутые иллюстрации для 10-сек ролика такого плана: https://www.youtube.com/watch?v=psQnicSDUuA Ролик будет состоять из 4 сцен и 5-ой - с контактной информацией. Для утверждения нужна будет черновая отрисовка типа такой: https://cloud.mail.ru/public/1Bc9/7g9fXE8m1 Сценарий в процессе ...
Нужно нарисовать десятки артов и экипировку для игры.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пример стиля рисовки указан на скриншоте. Если вы сможете создавать работы в таком стиле - пишите стоимость работы за одну работу.
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