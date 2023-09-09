Нужно нарисовать десятки артов и экипировку для игры.

Иллюстрации и РисункиЗакрытнет заявок2 просмотра
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Пример стиля рисовки указан на скриншоте. Если вы сможете создавать работы в таком стиле - пишите стоимость работы за одну работу.

3 месяца назад
danil1997
Данил 
26 летУкраина
9 месяцев в сервисе
Был
11 дней назад
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