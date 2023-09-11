Иллюстрация обложки фэнтези книги

Иллюстрации и РисункиЗакрыт20 заявок110 просмотров
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Цель- нарисовать обложку книги.  Направление фэнтези.  Референсы- обложки книг серии Властелин колец и Гарри Поттер.  Конкретный концепт нужно будет разрабатывать совместно с заказчиком. 

3 месяца назад
guest_16949663027814
3 месяца в сервисе
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3 месяца назад