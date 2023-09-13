Художественная обработка

Нарисовать проект как на картинке в SketchUp и сделать фото его!!! четкие картинки скину реальному выполнителю!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Делаю художественную обработку, в стиле портрета масляными красками.
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