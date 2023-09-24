Нарисовать 3Д аватар по фото

Все описание в прикрепленных файлах
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Нужно сделать 3Д аватар в подобном стиле, как в прикреплённом примере, по фото.
Но чтобы человек был похож на фото!
Этот аватар уже делали, но заказчик отклонил, тк он не очень похож на референс на фото.
Если вы можете создать изображение по фото в таком стиле, но чтобы человек был максимально на себя похож - смело пишите.
Прошу писать цену и показывать портфолио.
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