Нарисовать 3Д аватар по фото

Иллюстрации и РисункиЗакрыт7 заявок66 просмотров
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Добрый день.
Нужно сделать 3Д аватар в подобном стиле, как в прикреплённом примере, по фото.
Но чтобы человек был похож на фото!
Этот аватар уже делали, но заказчик отклонил, тк он не очень похож на референс на фото.
Если вы можете создать изображение по фото в таком стиле, но чтобы человек был максимально на себя похож - смело пишите.
Прошу писать цену и показывать портфолио.

3 месяца назад
guest_16736001491395
Польша
год в сервисе
Был
3 месяца назад
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