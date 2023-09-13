Повернуть лицо девушки на иконе под реалистичный ракурс первое изображение оригинал - икона и то в каком положении хотелось бы видеть ее лицо, второе изображение это куда надо подставить ее лицо, все остальные фотографии девушки которую нужно туда разместить.