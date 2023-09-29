Нарисовать 2 картинки в векторе

Иллюстрации и РисункиЗакрыт11 заявок184 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

По данным референсам нарисовать векторные картинки, которые можно будет использовать для широкоформатной печати.

Два рисунка с акварельным эффектом. Платье сделать более узким. Можно добавить немного личного виденья, но не менять цвета)

Дедлайн - четверг 5.10. Присылайте, пожалуйста, примеры ваших работ и бюджет)

3 месяца назад
guest_1696152178980
Россия
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям