Создать стикеры

Иллюстрации и РисункиЗакрыт20 заявок90 просмотров
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Добрый день!

Нужно создать оригинальные стикеры и слова стикеры для наложения их на фото в галереи.

Опыт приветствуется.

3 месяца назад
Oskar2000
Аскар 
30 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
10 дней назад
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