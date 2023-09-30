Создать стикеры

Доброго дня, Потрібно зробити анімацію лого. На лого зображений повар, який має говорити певний текст на 30 секунд орієнтовно. Базові рухи губами, руками, емоції.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужно создать оригинальные стикеры и слова стикеры для наложения их на фото в галереи.
Опыт приветствуется.
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