Анимированые емоджи для телеграм премиум

Нужно сделать 4 анимированных эмоджи из иллюстраций которые я добавил к вложению, исполнителю я сброшу файл иллюстратора где все эти картинки разложены на части.

1 эмоджи – персонаж работает за ноутбуком, нужно сделать анимацию рук и головы + нужно добавить эмоцию

2 эмоджа - персонаж проверяет час, нужна анимация рук, персонаж должен поднимать руку и смотреть на времена, также немного должна опускаться голова + нужно добавить эмоцию

3 эмоджа - персонаж пьет кофе, нужно сделать анимацию рук, персонаж должен поднять руку и отпить из чашки кофе, также нужно сделать анимацию головы + добавить эмоцию

4 эмоджа - пероснаж спит, нужно сделать анимацию тела как будто он дышит, также анимацию головы чтобы анимация выглядела более живой и возможно анимацию букв Z z z но это не точно

Нужно сделать именно эмоджи, а не стикеры. Эмоджи для телеграмм премиума, отображаемые возле имени.

Эмоджи должны отвечать всем требованиям телеграмма по анимированным эмоджи.