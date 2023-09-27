Создать анимированные баннер

$50
АнимацияЗакрыт5 заявок23 просмотра
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Сделать анимационный баннер?

https://media.discordapp.net/attachments/619111151430795265/1148810288632692736/rainbet_banner_1.gif Поставьте лайк

но помните, что он должен быть определенного размера, чтобы соответствовать баннеру форума, иначе они не примут

https://img.sythe.org/LzLgP9GuBM41LI/9Ej8qW2h0dHBzOi8vczExLmdpZnl1LmNvbS9pbWFnZXMvU2NEOVAuZ2lm этого размера

Хорошо, все изображения, которые я хочу, чтобы вы взяли с моего сайта.

https://rainbet.com/

Всего 6-7 страниц

На первой странице показан наш логотип и название Rainbet.com.

на странице 2 покажите игровые автоматы и введите более 1000 игр! с этим изображением

https://gyazo.com/aeb47989b4dcd818014cfba64212e77b

страница 3 заставить камеру просмотреть эту букмекерскую контору

https://gyazo.com/927eb59d341361032fc9a37da5b345e3

и на странице 4 показаны значки нашего депозита 6.

https://gyazo.com/92b95337b12e60d09895c95aaea001e1

возьмите только 6 значков, 2 игры и 4 валюты.

И последняя страница, на которой вы вводите продвижение

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мне нужно очень хорошее качество

эта акция для сайта

Я верю в тебя

о, мне тоже нужна 1 страница для наград

Ежедневные награды! может быть, покажите нам хороший кейс или что-то в этом роде

используй только изображения с нашего сайта

3 месяца назад
Juicy-ART
28 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 часов назад
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