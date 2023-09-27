Создать анимированные баннер

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но помните, что он должен быть определенного размера, чтобы соответствовать баннеру форума, иначе они не примут
https://img.sythe.org/LzLgP9GuBM41LI/9Ej8qW2h0dHBzOi8vczExLmdpZnl1LmNvbS9pbWFnZXMvU2NEOVAuZ2lm этого размера
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