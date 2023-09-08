Видео-заставка с логотипом

Планируем делать обучающие ролики для сервиса на YouTube.

Нужен не шаблон. Ручная РИСОВАННАЯ 2D-анимация логотипа на 5 сек. Музыка №13 - https://youtu.be/w2Cm0YVnez0?si=Idz3hJ6VJkXBYIDe&t=109

Сюжет:

Белый фон. Акцентируем анимацию под музыку. Там 4 основных акцента. Появляется график (полоски по очереди поднимаются снизу), на них появляется бантик при увеличении, затем слово seogift появляется сверху и снизу в заключении плавно, из прозрачности появится слоган "инструменты для вебмастера" (заглавными).

Результат:

HD + Исходник.

Стоимость 500 руб.