Анимация для логотипа

$10
АнимацияЗакрыт5 заявок37 просмотров
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Есть логотип, который изображает рукопожатие, хотелось бы оживить данный логотип.

3 месяца назад
DMTmaster
25 летБеларусь
2 года в сервисе
Был
месяц назад
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