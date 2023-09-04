Анимация для логотипа

Сделать небольшую гифку размером 180x141px. Нужно нарисовать анимацию летящей ракеты. Размер в кб неограничен. Подробнее опишу в лс.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть логотип, который изображает рукопожатие, хотелось бы оживить данный логотип.
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