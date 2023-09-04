Нужна анимация

Нужен короткий ролик в любом стиле чем проще стиль тем лучше, содержащий следующие сцены Город море корабли у моря Самолёт на аэродроме недалеко от города Взлет полет ...
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