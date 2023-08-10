Трейлер для каналу на YouTube

Потрібно створити трейлер для каналу присвяченому ремонту мобільних телефонів. Сценарій такий: Два санітара несуть на носилках декілька мобільних телефонів. У одного мобільного перебинтована нога у другого голова у третього рука. На дверях напис Phone digital service. Санітари відкривають двері і заносять туди на носилках мобільники. За дверями за столом сидить дядько в білому халаті санітари кладуть пацієнтів на операційний стіл дядько бере паяльник в руки і присуває мікроскоп зверху над мобільниками потім знову з"являються у кадрі двері на дверях напис Phone digital service двері відчиняються і звідти виходять усміхнені без бинтів на своїх ногах три мобільника які до того лежали на носилках. Все повинно бути в анімаційному стилі. Мультик. Коротенький довго не потрібно. Музичне веселе оформлення також хотілось би.