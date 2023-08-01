Макет для анимационного ролика

АнимацияЗакрыт2 заявки35 просмотров
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Всем привет!

Ищем графического дизайнер!

Необходимо сделать макет под анимацию для рекламного ролика! (исходники предоставляем)

У нас большой поток задач и интересные проекты. Если сработаемся - готовы давать задачи на регулярной основе.

Опыт работы с геймдев проектами приветствуется.

4 месяца назад
Appyland
Мария 
34 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
3 месяца назад
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