Создание роликов для ютуба в стиле простая анимация

В течение 3-х месяцев необходимо создавать каждый день по три ролика для трех разных каналов: Tiles hop, funny video(смешные моменты с животными) и alien dance. Для каждого канала по одному ролику в день. Продолжительность роликов от 2,5 до 10 минут. Контент должен быть уникальным, не нарушающим авторские права.