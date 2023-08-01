Создание роликов для ютуба в стиле простая анимация

Є відео, котрі повинні бути повністю скопійовані та перейти у режим анімації. Головна мета - сувора копія сюжету та замінити персонажа на більш цікавий персонаж. Відео мають короткий проміжок часу. Штук 12-15
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В течение 3-х месяцев необходимо создавать каждый день по три ролика для трех разных каналов: Tiles hop, funny video(смешные моменты с животными) и alien dance. Для каждого канала по одному ролику в день. Продолжительность роликов от 2,5 до 10 минут. Контент должен быть уникальным, не нарушающим авторские права.
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