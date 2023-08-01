Верстка анимаций для сайта

Важно включится в работу над проектом сразу.



Что нам нужно:

- уверенное владение gsap, опыт написания сложных анимаций из нескольких шагов

- опыт работы в команде с верстальщиком: описание особенности вёрстки блоков со сложными анимациями и в целом требований к вёрстке, чтобы было удобно её анимировать



Будет плюсом:

- самостоятельность, насмотренность, знание best practice.



Сложно оценить объем работы. Оплата за проект будет зависеть от часовой ставки, не забудь сообщить ее при отклике :)



Напиши нам:

- пару слов о себе

- ссылку на работы/портфолио

- свою часовую ставку



Примеры, чтобы оценить сложность анимаций:

- анимированный блок на сайте ( пример #1 )