Зверстати дві секції

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки112 просмотров

Є сайт на вордпрессі, для якого необхідно зробити пару секцій та потім вписати їх в цей сайт. Обов'язкове вміння роботи з gsap, бо з його допомогою ці секції повинні бути анімовані

Пишіть приблизну ціну та строк (бажано швидко).

Потенційному виконавцю напишу в тг

WordPressВерстка блоковИнтеграция верстки
5 месяцев назад
guest_1734368749016
5 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

FandriX
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
4 месяца назад
$40
1 день
Escrow
Андрій - суперсткий спеціаліст. Завжди на зв'язку і роботу виконує в стиснуті сроки. Продовжуємо роботу
Дякую Сергію та команді за цікаві завдання :) Рекомендую!

Заявки фрилансеров

FandriX
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
4 месяца назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
13 часов назад
27 отзывов
4 месяца назад
Артем
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
14 минут назад
5 месяцев назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
5 месяцев назад
ТОП-10
HTML-верстка