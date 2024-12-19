Ищется верстальщик для выполнения HTML-верстки. Предпочтителен опыт работы с системой управления контентом Битрикс. Обратите внимание на требования к квалификации.
Зверстати дві секції
Є сайт на вордпрессі, для якого необхідно зробити пару секцій та потім вписати їх в цей сайт. Обов'язкове вміння роботи з gsap, бо з його допомогою ці секції повинні бути анімовані
Пишіть приблизну ціну та строк (бажано швидко).
Потенційному виконавцю напишу в тг
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка16 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $35
Требуется сверстать сайт по готовому макету с учетом адаптивности для двух мобильных версий. Верстка должна быть кроссбраузерной и включать резиновый адаптив. Обязательное условие – достижение зеленой зоны в PageSpeed. Возможны дополнительные анимации, которые оплачиваются отдельно. Срок выполнения – до 7 дней.HTML-верстка15 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $20
Требуется верстка страницы на HTML и JS с развертыванием проекта на сервере. Обновления следует загружать каждые 40 минут. Оплата производится по факту готовности без авансов. Бюджет 20$, срок выполнения 2-3 часа.HTML-верстка3 заявкиЗакрытнет даты
Требуется выполнить статичную верстку предоставленных макетов в формате HTML. Использование CMS не требуется. Укажите стоимость и сроки выполнения работы.HTML-верстка16 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $50
Необходимо сверстать одну полноценную страницу и полстранички с применением HTML. Техническое задание будет отправлено в личных сообщениях. Ожидается качественная и аккуратная верстка, соответствующая всем стандартам.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
- $15
Необходимо выполнить адаптивную верстку двух страниц с использованием HTML. Ожидается качественный код, соответствующий современным стандартам. Уделите внимание кроссбраузерной совместимости.Завершен5 месяцев назад
- $10
Требуется произвести HTML-верстку главной страницы на основе предоставленного макета. Необходимо учитывать все элементы и стили, указанные в макете.Завершен5 месяцев назад
Требуется быстро и качественно сверстать легкий лендинг с использованием HTML. Включить картинку, форму регистрации с отправкой лидов на почту и поп-ап. Также необходимо настроить перенаправление на русский стор.Завершен4 месяца назад
Необхідно перенести контент зі старого сайту на новий HTML-шаблон, забезпечивши кросбраузерність та адаптацію для мобільних пристроїв. Всі елементи, що взаємодіють, мають бути переведені в статичний формат, зберігаючи старі URL-адреси. Термін виконання – до 7 днів. Знання HTML/CSS на достатньому рівні обов'язкове.HTML-верстка7 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется сверстать несколько страниц с использованием Figma и React. Необходимо понимание работы с REST API для десктопного приложения. Прототип готов в Figma, требуется подключение к нескольким методам API. Укажите цену и сроки выполнения заказа.HTML-верстка11 заявокЗакрыт4 месяца назад