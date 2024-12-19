Требуется сверстать сайт по готовому макету с учетом адаптивности для двух мобильных версий. Верстка должна быть кроссбраузерной и включать резиновый адаптив. Обязательное условие – достижение зеленой зоны в PageSpeed. Возможны дополнительные анимации, которые оплачиваются отдельно. Срок выполнения – до 7 дней.