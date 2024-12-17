Верстка

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Закрыт16 заявок176 просмотров

Нужен верстальщик , желательно иметь опытом работы с битрикс. В заявке пишите телеграмм

1С-Битрикс
5 месяцев назад
DP_Studio
Дмитрий 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Назарій
 
20 лет
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Был
6 дней назад
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4 месяца назад
Максим
 
35 лет
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2 дня назад
1 отзыв
4 месяца назад
Максим
 
30 лет
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Был
3 месяца назад
9 отзывов
4 месяца назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
4 месяца назад
ТОП-10
HTML-верстка
Константин
 
47 лет
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
2 отзыва
4 месяца назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
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13 часов назад
27 отзывов
4 месяца назад
Денис
 
35 лет
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час назад
15 отзывов(-1)
4 месяца назад
Георгий
 
30 лет
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10 дней назад
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5 месяцев назад
Юрий
 
28 лет
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2 дня назад
2 отзыва
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Андрей
 
19 лет
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3 дня назад
34 отзыва
5 месяцев назад
Олег
 
34 года
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5 месяцев назад
Артём
 
32 года
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11 часов назад
168 отзывов
5 месяцев назад
ТОП-5
HTML-верстка
Дмитрий
 
24 года
2 года в сервисе
Был
11 дней назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Станіслав
 
18 лет
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11 часов назад
4 отзыва
5 месяцев назад
Максим
 
22 года
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15 часов назад
60 отзывов
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Анастасия
 
20 лет
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3 часа назад
5 месяцев назад