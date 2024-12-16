Адаптив 2 страниц

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен16 заявок132 просмотра

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Адаптивная версткаВерстка страниц
5 месяцев назад
ExhilaratingCTSp
Эрик 
27 лет
5 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

AleksandrYudin
Александр 
34 года
год в сервисе
Был
3 месяца назад
19 отзывов(-2)
5 месяцев назад
$15
1 день
Escrow
работу выполнил на высшем уровне, все отлично!
в работе можете не переживать. рекомендую!

Заявки фрилансеров

Константин
 
47 лет
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
2 отзыва
5 месяцев назад
Іван
 
20 лет
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
Андрей
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
34 отзыва
5 месяцев назад
AleksandrYudin
Александр 
34 года
год в сервисе
Был
3 месяца назад
19 отзывов(-2)
5 месяцев назад
Юрий
 
28 лет
9 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
2 отзыва
5 месяцев назад
Тимофей
 
16 лет
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
Александр
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
4 дня назад
5 месяцев назад
Даниил
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
1 отзыв(-1)
5 месяцев назад
Алексей
 
52 года
3 года в сервисе
Был
12 часов назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Станіслав
 
18 лет
год в сервисе
Был
10 часов назад
4 отзыва
5 месяцев назад
Владимир
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
5 месяцев назад
Дмитрий
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
10 дней назад
8 отзывов
5 месяцев назад
Даша
 
22 года
3 года в сервисе
Была
11 часов назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Денис
 
34 года
8 лет в сервисе
Был
11 часов назад
54 отзыва
5 месяцев назад
Лучший HTML-верстальщик апреля
#1
HTML-верстка
Ариф
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
день назад
20 отзывов
5 месяцев назад
Жалгас
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
20 часов назад
19 отзывов
5 месяцев назад