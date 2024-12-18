Нужно быстро и качественно сверстать легкий лендинг

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Завершен20 заявок456 просмотров

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Верстка лендингов
5 месяцев назад
guest_15790931231135
5 лет в сервисе
Был
15 дней назад

Выбранный исполнитель

Vladislav_Naida
31 год
4 года в сервисе
Был
16 часов назад
5 месяцев назад
$45
1 день
Escrow
Владислав сделал заказ быстро, четко и кстати сделал чуть сверх того что договаривались, но и это все в срок и был всегда на связи, а его подсказка как получить в тг ид и подключить бота была просто шедевр! Всем советую заказывать тут!
Прекрасный дружелюбный заказчик. Оперативно даёт обратную связь. Работа прошла в удовольствие. Рекомендую

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