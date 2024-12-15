Работа с вёрсткой страницы HTML и JS

Сам проект развернуть у Вас на сервере и раз в 40 минут заливать, как идёт прогресс

Оплата будем произведена по факту готовности, БЕЗ авансов

Бюджет 20$, срок на всё 2-3 часа

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