Работа с вёрсткой страницы HTML и JS

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки31 просмотр

Работа с вёрсткой страницы HTML и JS
Сам проект развернуть у Вас на сервере и раз в 40 минут заливать, как идёт прогресс
Оплата будем произведена по факту готовности, БЕЗ авансов
Бюджет 20$, срок на всё 2-3 часа
Оставляйте Ваш телеграмм

HTMLJavaScriptВерстка страниц
5 месяцев назад
guest_1734439246741
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