Шоурил из кейсов

Потрібно створити трейлер для каналу присвяченому ремонту мобільних телефонів. Сценарій такий: Два санітара несуть на носилках декілька мобільних телефонів. У одного мобільного перебинтована нога у другого голова у третього рука. На дверях напис Phone digital ...
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Привет!
Нужно сделать шоурил из проектов (6 шт.) и данных о компании.
Тайминг ~40 сек.
Референс:
Полно ТЗ направлю чуть позже.
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