Я 2D аниматор в Ae

Занимаюсь 2D анимация в After Effects. Уделяю много времени заказам. Только прошёл на эту биржу. Владею знаниями After Effects 2,5 года. Работал на других биржах (up work, fivver) , но из за блокировки в России пробую для себя новую биржу.