Анимация для маркетплейса

Мне необходимо 8 секундное видео в формате 1: 1. В Анимации будут 3 мяча и 1 туба для мячей.

1) Зум с тубы уменьшается и она сходить чуть вниз

2) Из тубы выходят поочерёдно 3 мяча

3) Зум идет на самый первый мяч ( на нем написано wilson) и выходят такие всплывающие окна для описания его