Нужно создать капию одной фотографии но под свой формат.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать 10-15с видео по мотиву Bubu&Dudu в формате рилса.
Примеры и подробное тз кину конкретному испольнителю. Работа не напряжная и рассчитываю на новичка, что видно по ценнику
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