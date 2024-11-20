Приветствую!

Необходим аниматор 2D персонажей для работы с мем-тематиков (крипто, блокчейн).

Основной референс и пример: https://www.instagram.com/ponkesolana/

Их команда развила много идей с помощью reels видео, которые стали виральными.

Наша команда работает над запуском своих мем-проектов. Есть готовый персонаж, под который необходима анимация сценариев. Требуется очень креативный исполнитель ;)

Персонажа предоставлю в личные сообщения.

В заявках указывайте пожалуйста релевантный опыт 2D анимации и примерную стоимость.