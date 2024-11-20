2d анимация

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен2 заявки9 просмотров

Приветствую!

Необходим аниматор 2D персонажей для работы с мем-тематиков (крипто, блокчейн).

Основной референс и пример: https://www.instagram.com/ponkesolana/

Их команда развила много идей с помощью reels видео, которые стали виральными.

Наша команда работает над запуском своих мем-проектов. Есть готовый персонаж, под который необходима анимация сценариев. Требуется очень креативный исполнитель ;)

Персонажа предоставлю в личные сообщения.

В заявках указывайте пожалуйста релевантный опыт 2D анимации и примерную стоимость.

ReelsАнимация персонажей
5 месяцев назад
Anshev
34 года
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

alex_voityuk
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
5 месяцев назад
$10
1 день
Благодарю за работу! Рад был сотрудничеству с Александром. Все сделано в срок, по качеству работы вопросов нету, помог и дал несколько важных советов по тех части. Будем работать дальше и обращаться еще
Сотрудничество с Анатолием оставило исключительно положительное впечатление. Задачи были поставлены четко, оплата произведена вовремя, а процесс взаимодействия был максимально комфортным. Рекомендую как надёжного заказчика!

Заявки фрилансеров

Владимир
 
47 лет
6 месяцев в сервисе
Был
16 дней назад
5 месяцев назад
alex_voityuk
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
5 месяцев назад
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