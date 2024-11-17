Требуется моушн-дизайнер для создания небольшой анимации. Проект срочный, поэтому необходима быстрая работа. Примеры предыдущих работ обязательны.
Анимация лого
нужно срочно сделать анимацию для лого
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