Нужно создать волосы, одежду и простую анимацию на готовой балванку maya.

Всё на вашу фантазию, одежду любую, прическу тоже, ничего пафосного.

Обязательно используйте nHair для создания волос. Не забываем про трение, гравитацию и турбулентность. Стандартно настройки параметров ширины пучков, количество волос, цвет и т. д.

Используйте модификаторы.

Для одежды (используйте одну вещь, юбку, например) также стандартно используйте сжатие и сопротивление (Compression Resistance and Bend Resistance), гравитация, направление шума и т. д. Можете по желанию добавлять, но главные параметры, чтобы присутствовали.

Для анимации всё так же используйте болванку, что была создана ранее. Пожалуйста, одежду и прическу пришлите отдельным файлом от анимации (т. е. два файла: с одеждой и волосами и файл с анимации одеждой и волосами).

В анимации используйте контролёры. Вычистить анимационные кривые через graph editor, также не забудьте про референс если умеете. Вы можете взять готовую анимацию из инета.