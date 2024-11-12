Требуется создать волосы, одежду (одна вещь, например юбка) и простую анимацию на готовой болванке в Maya. Оригинальный подход и фантазия приветствуются, дизайн может быть простым и ненавязчивым.
Вакансия UE визуализатор
Ищу архитектурного визуализатора, который сможет перенести готовые модели 3DsMax или SketchUp в Unreal Engine 5.
Необходимо настроить текстуры, свет и оптимизировать FPS.
Преимуществом будет опыт работы с интерактивным контентом пример:
https://youtu.be/2LvdQ6fwWA0?si=Nnk1HaVAjgRoXyft
Я ожидаю, что у вас будет не менее 2 лет опыта работы в UE5, понимание света и композиции, а также качественные интерьерные и экстерьерные рендеры.
Присылайте портфолио и короткий рассказ о себе в телеграм.
Заявки фрилансеров
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