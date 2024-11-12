Ищу архитектурного визуализатора, который сможет перенести готовые модели 3DsMax или SketchUp в Unreal Engine 5.

Необходимо настроить текстуры, свет и оптимизировать FPS.

Преимуществом будет опыт работы с интерактивным контентом пример:

https://youtu.be/2LvdQ6fwWA0?si=Nnk1HaVAjgRoXyft

Я ожидаю, что у вас будет не менее 2 лет опыта работы в UE5, понимание света и композиции, а также качественные интерьерные и экстерьерные рендеры.

Присылайте портфолио и короткий рассказ о себе в телеграм.