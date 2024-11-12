Требуется создать 3D-графику двигателя в стиле стимпанк с видом сбоку. Изображение должно быть размером 1000x1000 пикселей. Используйте цветовую гамму: бронза, золото и черный. Векторный формат не обязателен, можно генерировать изображение любым способом.
Болванка для maya
Нужно создать волосы, одежду и простую анимацию на готовой балванку maya. Всё на вашу фантазию, одежду любую (одна вещь, например юбка) прическу тоже, можно хоть три волосинки, ничего пафосного. Болванка должна просто показывать
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- 3D-графика2 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Требуется гудинщик для выполнения небольшой 3D-графической задачи, которую можно сделать за полчаса. Оплата обсуждаемая. Подробности уточняются.3D-графика2 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Требуется 3D-специалист для создания короткометражного мультика длительностью 1-1.2 минуты. Необходимы услуги монтажа, саунддизайна и цветокоррекции. Персонаж в 3D уже готов, предоставляется подробное ТЗ.Закрыт6 месяцев назад
Требуется специалист для проекта по упаковке помидоров. Необходимо скорректировать текстуры, материалы и освещение, а также доработать модель. Подготовить проект к рендеру и отправить на рендер-ферму. Срок выполнения - завтра, 8 числа, с утра до вечера.Закрыт6 месяцев назад
- $50
Требуется выполнение ряда студенческих работ по 3Dmax, включая моделирование BoomBox, локации, персонажа в стилизованном виде и других объектов. Работы должны быть выполнены с использованием примитивов и инструментов Edit Poly. Важно соблюдение размеров и тематики. Примеры и референсы приложены.3D-графика2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Требуется дизайнер для разового проекта по отрисовке модели для 3D печати. Важно наличие навыков в создании барельефов. Примеры работ необходимы для оценки.Закрыт6 месяцев назад
Необходимо выполнить 4-6 заданий в 3D Max, относящихся к учебной программе университета. Требуется оперативное выполнение и качественная проработка всех фигурок.3D-графика3 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Требуется создать 3D-модель Стича из мультсериала Лило и Стич в программе Blender. Модель должна соответствовать видео-примеру. Внимание к деталям и точности исполнения обязательно.3D-графика9 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуется senior compositing artist на месяц для работы над красивым проектом в области 3D-графики с оплатой 250 тыс. рублей. Опыт обязателен.Закрыт6 месяцев назад
- $100
Требуется создание видео с вращением 360 градусов для 12 готовых 3D-фигур сказочных персонажей. Также необходимо встроить рендеры в фотографии интерьеров или произвести рендеринг в готовых интерьерах. Предоставляется ТЗ с подробностями.3D-графика5 заявокЗакрыт5 месяцев назад