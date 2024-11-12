Болванка для maya

$100
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт1 заявка172 просмотра

Нужно создать волосы, одежду и простую анимацию на готовой балванку maya. Всё на вашу фантазию, одежду любую (одна вещь, например юбка) прическу тоже, можно хоть три волосинки, ничего пафосного. Болванка должна просто показывать

Анимация объектовДизайн одежды
6 месяцев назад
Iryna_16
Ірина 
23 года
2 года в сервисе
Была
5 месяцев назад

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Ленар
 
18 лет
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