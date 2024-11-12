Требуется специалист по 3D-графике для визуализации застройки, необходимой для съемки ролика. Ожидается качественная проектная работа и наличие портфолио. Условия оплаты обсуждаются.
Болванка для maya
Всё на вашу фантазию, одежду любую (одна вещь, например юбка) прическу тоже, можно хоть три волосинки, ничего пафосного. Болванка должна просто показывать
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