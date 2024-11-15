Требуется специалист по моушн-графике для срочного проекта. Задача включает в себя анимацию автомобиля на извилистой дороге, анимацию логотипа и композитинг. Хронометраж — 5-6 секунд. Процесс утверждения включает черновую анимацию, композитинг и финальную анимацию в 480p. Бюджет договорной.
Информативный анимационный видеоролик о компании и её продуктах
Здравствуйте!
CommuniQ International — технологическая компания, предлагающая клиентам системы для контакт-центров и колл-центров с гибкой моделью лицензирования и широким функционалом. Мы хотели бы создать информативный анимационный видеоролик о компании и её продуктах. Продолжительность видео — 1–1,5 минуты. Мы предоставим вам текст для написания на слайдах и скриншоты программы.
К видео обязательно должна быть добавлена фоновая музыка. Музыка должна быть предоставлена вами. музыка должна быть без авторских прав.
Мы хотим, чтобы видео имело красивый и удобный для восприятия дизайн.
Если у вас возникнут вопросы, с радостью на них отвечу.
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https://www.youtube.com/watch?v=_A-0MLOsBJg
Рабочий язык — английский.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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