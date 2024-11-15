Здравствуйте!

CommuniQ International — технологическая компания, предлагающая клиентам системы для контакт-центров и колл-центров с гибкой моделью лицензирования и широким функционалом. Мы хотели бы создать информативный анимационный видеоролик о компании и её продуктах. Продолжительность видео — 1–1,5 минуты. Мы предоставим вам текст для написания на слайдах и скриншоты программы.

К видео обязательно должна быть добавлена ​​фоновая музыка. Музыка должна быть предоставлена ​​вами. музыка должна быть без авторских прав.

Мы хотим, чтобы видео имело красивый и удобный для восприятия дизайн.

Если у вас возникнут вопросы, с радостью на них отвечу.

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Рабочий язык — английский.