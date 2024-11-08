Шейпы в AE. Техническое задание: состоит из 2 частей. 1. поэкспериментировать с шейпами и модификаторами в свободной форме. 2. сделать анимированный паттерн, используя шейповую графику и другие инструменты (маски, эффекты, режимы наложения, простая анимация основных параметров слоя) Хронометраж: 10 сек. Стилистка паттерна на ваш выбор. Можете посмотреть в ютубе различные уроки по паттернам в AE и повторить их. Референсы приближенные, можно что-то другое: https://www.behance.net/gallery/161251611/Japan-Cloud-Website-Animations?tracking_source=search_projects%7CGeometric+Shapes+in+Motion+&l=18 https://www.behance.net/gallery/194206827/Abstract-Geometric-Shape-Animation?tracking_source=search_projects%7CGeometric+Shapes+in+Motion+&l=5 https://www.behance.net/gallery/88459571/London-Illustration-Fair?tracking_source=search_projects%7CGeometric+Shapes+in+Motion+&l=10 https://www.behance.net/gallery/187515107/Geometric-Shapes-in-Motion?tracking_source=search_projects%7C2D+pattern&l=11



Для вдохновения, возможности шейпов: https://www.behance.net/gallery/200995407/OnionSkins?tracking_source=search_projects%7CGeometric+Shapes+in+Motion+&l=50 https://www.behance.net/gallery/207274517/A-secret-society?tracking_source=search_projects%7CGeometric+Shapes+in+Motion+&l=19 https://www.behance.net/gallery/184856167/Dynamic-Gradient-Loop-Animation?tracking_source=search_projects%7CGeometric+Shapes+in+Motion+&l=12 https://www.behance.net/gallery/192961801/IRANCELL-The-pulse-of-digital-life?tracking_source=search_projects%7CGeometric+Shapes+in+Motion+&l=13 https://www.behance.net/gallery/206219855/GEOMETRI-WITH-LOVE?tracking_source=search_projects%7C2D+stylish+pattern&l=42