Качественная вёрстка любой сложности + хороший адаптив + JS функционал любой сложности.
Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.
Работая со мной вы экономите:
- Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
- Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Ответственность:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- не беру предоплату*
- всегда на связи
Род занятий:
- Bёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
- CSS3\JS анимация сайтов.
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ,React,Redux.
Образование:
- Высшее техническое.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: @SimpleJohn777
- Instagram: deepherbal
Я против войны в Украине!
Портфолио
- ДА ТРАНС HTML + CSS + JS + Adaptive22 просмотра
- The Flat HTML + CSS + JS + Adaptive21 просмотр
- GoldFish HTML + CSS +JS + Adaptive24 просмотра
- WOMAZING HTML + CSS + JS + Adaptive29 просмотров
- IPhub HTML + CSS + JS26 просмотров
- Gamix-G30 просмотров