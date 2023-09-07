Оживить статичное фото в GIF

Анимация 2д героя(как кот в монобанке, лев в леобанке) Предоставляю героя в векторном изображении, нужно сделать плавную, красивую анимацию 3-5секунд Таких 8 анимаций с разными героями
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть статичная аватарка, нужно ее оживить с реалистичными движениями.
Фото сзади на фоне озера, персонаж на фото должен прыгнуть в озеро и поплыть
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