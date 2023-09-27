Создать пак анимационных стикеров для Telegram

$120
АнимацияЗакрыт6 заявок27 просмотров
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Cоздать пак анимационных стикеров для Telegram 10-20 штук. Бюджет до 12.000 за полный пак. За основу берем нашего персонажа и самые популярные эмоции. Их обсудим лично!

3 месяца назад
guest_1695206087547
Россия
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
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