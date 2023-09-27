Создать пак анимационных стикеров для Telegram

Сделать анимационный баннер? https://media.discordapp.net/attachments/619111151430795265/1148810288632692736/rainbet_banner_1.gif Поставьте лайк но помните, что он должен быть определенного размера, чтобы соответствовать баннеру форума, иначе они не примут https://img.sythe.org/LzLgP9GuBM41LI/9Ej8qW2h0dHBzOi8vczExLmdpZnl1LmNvbS9pbWFnZXMvU2NEOVAuZ2lm этого размера Хорошо, все изображения, которые я хочу, ...