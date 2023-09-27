Создание анимированного видео для презентации дизайна сайта из Figma

АнимацияЗакрыт2 заявки10 просмотров
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Есть дизайн веб-сайта в Figma, который состоит из 10 блоков. Моя цель - создать видео для TikTok, в котором я представлю дизайн, рассказывая о нем на заднем плане. Ищу эксперта, который создаст анимированное видео из дизайна в Figma, демонстрирующее сайт от начала до конца.

Структура видео должна быть следующей:

  1. Каждый блок сайта должен быть представлен отдельно в течение 3-5 секунд. В это время я буду рассказывать о каждом блоке на заднем плане.

  2. Переходы между блоками должны быть привлекательно анимированы, чтобы сохранить поток видео.

  3. В конце видео должна быть создана анимация, демонстрирующая дизайн на различных устройствах (стационарном компьютере, планшете и мобильном телефоне), чтобы продемонстрировать, что дизайн оптимизирован для различных устройств.

Видео не должно быть чрезмерно анимированным, а должно предлагать крутые переходы между блоками, а также привлекательное начало и завершение.

Задачи:

  1. Анимация переходов между различными блоками дизайна веб-сайта.

  2. Создание заключительной анимации, показывающей дизайн на различных устройствах.

  3. Сборка финального видео согласно заданной структуре.

Я хотел бы узнать, сколько будет стоить реализация этих требований на веб-сайт. Желательно опыт в таких проектах.

Спасибо!

Figma
3 месяца назад
AlexKri
30 летГермания
3 года в сервисе
Был
15 часов назад
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