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Создание анимированного видео для презентации дизайна сайта из Figma
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть дизайн веб-сайта в Figma, который состоит из 10 блоков. Моя цель - создать видео для TikTok, в котором я представлю дизайн, рассказывая о нем на заднем плане. Ищу эксперта, который создаст анимированное видео из дизайна в Figma, демонстрирующее сайт от начала до конца.
Структура видео должна быть следующей:
Каждый блок сайта должен быть представлен отдельно в течение 3-5 секунд. В это время я буду рассказывать о каждом блоке на заднем плане.
Переходы между блоками должны быть привлекательно анимированы, чтобы сохранить поток видео.
В конце видео должна быть создана анимация, демонстрирующая дизайн на различных устройствах (стационарном компьютере, планшете и мобильном телефоне), чтобы продемонстрировать, что дизайн оптимизирован для различных устройств.
Видео не должно быть чрезмерно анимированным, а должно предлагать крутые переходы между блоками, а также привлекательное начало и завершение.
Задачи:
Анимация переходов между различными блоками дизайна веб-сайта.
Создание заключительной анимации, показывающей дизайн на различных устройствах.
Сборка финального видео согласно заданной структуре.
Я хотел бы узнать, сколько будет стоить реализация этих требований на веб-сайт. Желательно опыт в таких проектах.
Спасибо!
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