Рекламне ai відео

АнимацияЗакрыт7 заявок196 просмотров
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Зробити ai відео, довжиною біля 15 секунд. Відео в білих та рожевий кольорах. 


Сценарій:

З?являється в космосі над землею повітряна куля, крутиться наша планета та обирається Україна як пункт призначення.  Куля з чітким видним написом нашого лого Girlwood. 

Куля рожева, лого біле. Куля тримає внизу багато б?юті боксів. Б?юті бокси круглі коробочки з лого Girlwood та надписом: Б’юті бокс. Візуалізація Б?юті Боксів: https://girlwood.ua/products/б-юті-бокс-максі

Куля спускається з неба над містом. Київ, Хрещатик, куля спускається ближче до землі та розкидає бокси, які заполоняють простір.

3 месяца назад
brovaryinfogmail
Анастасія 
37 летУкраина
4 года в сервисе
Была
2 месяца назад
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