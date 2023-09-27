Рекламне ai відео

Планируем делать обучающие ролики для сервиса на YouTube. Нужен не шаблон. Ручная РИСОВАННАЯ 2D-анимация логотипа на 5 сек. Музыка №13 - https://youtu.be/w2Cm0YVnez0?si=Idz3hJ6VJkXBYIDe&t=109 Сюжет: Белый фон. Акцентируем анимацию под музыку. Там ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Зробити ai відео, довжиною біля 15 секунд. Відео в білих та рожевий кольорах.
Сценарій:
З?являється в космосі над землею повітряна куля, крутиться наша планета та обирається Україна як пункт призначення. Куля з чітким видним написом нашого лого Girlwood.
Куля рожева, лого біле. Куля тримає внизу багато б?юті боксів. Б?юті бокси круглі коробочки з лого Girlwood та надписом: Б’юті бокс. Візуалізація Б?юті Боксів: https://girlwood.ua/products/б-юті-бокс-максі
Куля спускається з неба над містом. Київ, Хрещатик, куля спускається ближче до землі та розкидає бокси, які заполоняють простір.
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