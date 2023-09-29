2D анимация

$40
Иллюстрации и РисункиЗакрытнет заявок7 просмотров
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Приветствую. . Нужно нарисовать и создать покадровую 2D анимацию. Референс здесь https://www.youtube.com/watch?v=koGsAQFGu7w. Должно получиться очень близко к референсу.

3 месяца назад
T1MuR
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
19 отзывов
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