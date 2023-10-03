Нужен художник концепт-артов для игры в стиле Hytale

Иллюстрации и РисункиЗакрыт8 заявок55 просмотров
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Нужен художник на постоянное сотрудничество для разработки игры в стиле Hytale.

Нужны концепт-арты по текстовому описанию для использования 3д моделлерами.

Например:

Арты внешнего вида лиц персонажей.

Арты одежды, брони, оружия, предметов.

В дальнейшем нужны будут арты окружения и мира игры.

Процесс работы:

  • Описание задания текстом.

  • Согласование цены

  • Примерный набросок персонажа/брони на бумаге или в цифровом виде. Возможно внесение коррективов.

  • Оплата

  • Конечный концепт-арт (в 2-3 проекциях если это модели).

Большим плюсом будет опыт в пиксельарте для создания текстур.

Детали и примеры отправлю в переписке.

2 месяца назад
guest_1696791052103
Россия
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад