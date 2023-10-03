Здравствуйте! Необходимо адаптировать различных персонажей под туториал по рисованию, после чего создавать видео. Видео создается по шаблону (этому научу, ничего сложного), основная работа в адаптации рисунка. В прикрепленных файлах примеры референсов, а также необходимого ...
Нужен художник концепт-артов для игры в стиле Hytale
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен художник на постоянное сотрудничество для разработки игры в стиле Hytale.
Нужны концепт-арты по текстовому описанию для использования 3д моделлерами.
Например:
Арты внешнего вида лиц персонажей.
Арты одежды, брони, оружия, предметов.
В дальнейшем нужны будут арты окружения и мира игры.
Процесс работы:
Описание задания текстом.
Согласование цены
Примерный набросок персонажа/брони на бумаге или в цифровом виде. Возможно внесение коррективов.
Оплата
Конечный концепт-арт (в 2-3 проекциях если это модели).
Большим плюсом будет опыт в пиксельарте для создания текстур.
Детали и примеры отправлю в переписке.
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