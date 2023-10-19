Фотореалистичные пакеты около 15 шт

Добрый день Необходимо найти человека, который будет подключаться периодически для создания и корректировки макетов для техники на коробку. Техника мелко бытовая.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, коллеги!
Для производителя упаковки нужно отрисовать или подобрать готовые (но в едином стиле) фотореалистичные картинки (мокапы?) пакетов.
Качество и стиль такого формата - https://n-pak.ru/allmilk
Всего около 15ти нужно будет шт. Логотип и фирменные цвета дам.
Цена, срок?
В приложении варианты которые нужны
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