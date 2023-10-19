Фотореалистичные пакеты около 15 шт

$150
Дизайн продукцииЗакрыт4 заявки68 просмотров
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Здравствуйте, коллеги!

Для производителя упаковки нужно отрисовать или подобрать готовые (но в едином стиле) фотореалистичные картинки (мокапы?) пакетов.

Качество и стиль такого формата - https://n-pak.ru/allmilk

Всего около 15ти нужно будет шт. Логотип и фирменные цвета дам.

Цена, срок?

В приложении варианты которые нужны

2 месяца назад
danil4er
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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