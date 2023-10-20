Макет візиток

Дизайн продукцииЗавершен9 заявок23 просмотра
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Доброго дня!

Потрібно двосторонній макет візиток для друку.

Логотип та текст надам.

Ціна, термін?

2 месяца назад
olleksandr_lv
Олександр 
44 годаУкраина
7 месяцев в сервисе
Был
день назад
Выбранный исполнитель
ironim
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 дней назад
2 месяца назад
$20
2 дня
UAH
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