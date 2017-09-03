Создание сайта под ключ

$699
Сайты «под ключ»Завершен20 заявок334 просмотра
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Создание сайта под ключ , с текстом  под ключ (наполнение информативными текстами, наполнения продающими текстами) , сайт доложен быть с уникальным дизайном и  скелетом, не шаблон. По дизайну

сайт должен быть лучше чем www.topgearpro.ru  , действующий сейчас наш сайт www.topgearceramic.com , в сайте должны быть  фишки , интерактивные объекты   ,

Бюджет окончательный!

Оплата - поэтапная, без предоплаты! (оплата по факту выполнения и утверждения каждого этапа)!

7 лет назад
mak-bolan
40 летКазахстан
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
SergAgency
Сергей 
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
6 лет назад
$699
21 день
Работой доволен !Всё качественно, вовремя.Всем рекомендую.
Все отлично, рекомендую Александра как ответственного и приятного в сотрудничестве заказчика!
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