Надо сделать лендинг "под ключ" на Platformalp для срочного выкупа авто. Примеры того, что нравится: http://peresvet-autovikup.moscow/ http://avtovikup-1.ru/ http://www.vikup-auto.pro/ http://avto7-24.ru/
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Нужно создать сайт, подобный вот этому http://gaz-zone.ru/
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