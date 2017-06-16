Персональный сайт врача, который должен содержать информацию о враче, его достижениях, перечне оказываемых медицинских услуг, рубрику вопросов и ответов, медиа файлы (видео, фото), возможность оставить отзывы (возможность их модерации), статьи научно-публицистического характера, которые я смогу ...
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Добрый день .
Интересует сайт под ключ.
Тематика ; уличный Fast food из вагончика.
Ознакомление клиента с продуктом и возможность заказа online.
В какую цену ?
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