Сделать сайт обменник валют

Сайты «под ключ»Закрыт4 заявки577 просмотров
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Разработать сайт обменник по этим требованиям.

Требования к обменному пункту

  • Обменный пункт должен проработать в активном режиме как минимум 6 месяцев с момента открытия и начала работы с клиентами; - (Здесь нужно помочь решить этот вопрос либо домен купить либо решить по другому этот вопрос)
  • Необходим экспортный файл курсов в поддерживаемом нами формате, данные в котором должны автоматически обновляться сразу же (моментально), как только на обменном пункте изменяется один из курсов обмена, размер резерва какой-либо валюты, либо другие условия обмена, подлежащие учету в экспортном файле.

    Обратите внимание на следующее важное требование: Экспортный файл курсов должен содержать достоверные данные о курсах, резервах, дополнительных комиссиях и метках. Обменный пункт, ошибочно или намеренно выдающий неверную информацию хотя бы по одному направлению обмена, будет полностью отключаться из листинга;

  • Сайт обменного пункта должен иметь уникальный и оригинальный дизайн, содержать понятные и достоверные описания по условиям и времени проведения обменов, дополнительных комиссий и быть полностью в рабочем состоянии;
  • Название обменного пункта должно быть уникальным, и не должно быть похожим на названия обменных пунктов, уже включенных наш листинг;
  • Желательно наличие у сайта защищенного соединения HTTPS;
  • На сайте обменного пункта должны быть приведены исчерпывающие данные для связи с оператором и указаны часы работы. Как минимум, должен присутствовать e-mail и онлайн-мессенджер (Skype, Telegram, ICQ, собственный чат) для быстрого решения вопросов по обменам. Желательно наличие поддержки по телефону;
  • На сайте обменного пункта на видном месте должна быть размещена кнопка мониторинга.

Пример - https://hot-bit.com -
7 лет назад
baracuda333
35 летКазахстан
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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