Сделать сайт обменник валют

Задание для тех, кто выполнял уже подобную работу. Необходимо сделать сайт агентства по подбору домашнего персонала. Дизайн должен быть минималистичный, современный, весь в светлых тонах. Хотелось бы, чтобы у Вас была уже готовая форма и дизайн, картинки готов ...