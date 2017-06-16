Сделать сайт обменник валют

Задание для тех, кто выполнял уже подобную работу. Необходимо сделать сайт агентства по подбору домашнего персонала. Дизайн должен быть минималистичный, современный, весь в светлых тонах. Хотелось бы, чтобы у Вас была уже готовая форма и дизайн, картинки готов ...
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Разработать сайт обменник по этим требованиям.
Требования к обменному пункту
- Обменный пункт должен проработать в активном режиме как минимум 6 месяцев с момента открытия и начала работы с клиентами; - (Здесь нужно помочь решить этот вопрос либо домен купить либо решить по другому этот вопрос)
- Необходим экспортный файл курсов в поддерживаемом нами формате, данные в котором должны автоматически обновляться сразу же (моментально), как только на обменном пункте изменяется один из курсов обмена, размер резерва какой-либо валюты, либо другие условия обмена, подлежащие учету в экспортном файле.
Обратите внимание на следующее важное требование: Экспортный файл курсов должен содержать достоверные данные о курсах, резервах, дополнительных комиссиях и метках. Обменный пункт, ошибочно или намеренно выдающий неверную информацию хотя бы по одному направлению обмена, будет полностью отключаться из листинга;
- Сайт обменного пункта должен иметь уникальный и оригинальный дизайн, содержать понятные и достоверные описания по условиям и времени проведения обменов, дополнительных комиссий и быть полностью в рабочем состоянии;
- Название обменного пункта должно быть уникальным, и не должно быть похожим на названия обменных пунктов, уже включенных наш листинг;
- Желательно наличие у сайта защищенного соединения HTTPS;
- На сайте обменного пункта должны быть приведены исчерпывающие данные для связи с оператором и указаны часы работы. Как минимум, должен присутствовать e-mail и онлайн-мессенджер (Skype, Telegram, ICQ, собственный чат) для быстрого решения вопросов по обменам. Желательно наличие поддержки по телефону;
- На сайте обменного пункта на видном месте должна быть размещена кнопка мониторинга.
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