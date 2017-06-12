Сайт-проект открытия кейсов cs:go

Сайт визитка компании. Нужно создать современный сайт с вертикальной прокруткой На бесплатном движке, с легкой и интуитивно понятной опер зоной. Старый сайт andogadevelopment.ru Перенести все тексты и все урлы, метатеги, счетчики и т.п.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать полноценный проект открытия кейсов кс го. Кто умеет и знает всю структуру пишите в лс! Пример сайта: easydrop.ru magicdrop.ru и тд
Все подробности в лс!
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