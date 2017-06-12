Сайт-проект открытия кейсов cs:go

Нужно сделать такой же как [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Ffootball24.ua%2Fru%2F]football24.ua/ru/[/url] с таким же функционалом с возможностью его расширения в дальнейшем. Напишите, пожалуйста свою цену, сроки, есть ли опыт участия в крупных порталах А также, какие технологии будете использовать в данном проекте. Оплата ...