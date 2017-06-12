Разработать сайт на WordPress, NetCat, HostCMS.

Сайты «под ключ»Закрыт25 заявок241 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт должен быть со следующими страницами и функциями: 

1. О компании

2. Работы/Услуги

3. Портфолио

4. Акции

5. Контакты

Сайт должен быть поддерживаемым и иметь базовую подготовку для SEO.

Вопросы:

Сколько вариантов дизайна и шаблонов готовы предложить?

Сроки? 

WordPressСайт на WordPress
7 лет назад
guest_14974340585825
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Лендинг Випассана 2.0

    Сделать продающий лендинг, ориентируясь на следующий прототип по структуре и расположению блоков [url=http://vipassana20.plp7.ru/]vipassana20.plp7.ru[/url]  Создать дизайн с точки зрения лучшего User experience, ключевые смыслы блоков должны быть контрастно выделены, должны обращать на себя внимание.  Заявки должны отображаться в cms, ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Скопировать сайт, один в один

    Необходимо сделать рабочую копию сайта h**p://www.blenderbottle.eu/ Натянуть на движок, чтоб можно было править. Все переводы дадим. От вас - примерная цена и на каком движке можно такое реализовать.

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сайт на вордпрес

    https://yadi.sk/i/mPT5P1OB3K5AyK Сайт на вордпрес с адаптацией под мобильный Сайт который у нас сейчас: www.mamma-pizza.ru Оплата поэтапно либо в конце

    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сайт портал (описание внутри)

    Нужно сделать такой же как [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Ffootball24.ua%2Fru%2F]football24.ua/ru/[/url]  с таким же функционалом с возможностью его расширения в дальнейшем. Напишите, пожалуйста свою цену, сроки, есть ли опыт участия в крупных порталах А также, какие технологии будете использовать в данном проекте. Оплата ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сайт "под ключ"

    Нужно готовое/шаблонное решение для проведения голосования.  Есть список участников (Имя Фамилия), которые участвовали в одном из проектов.  Необходимо создать 1 страничку, на которой будет список из 100 участников, для голосования необходимо авторизовываться через соц.сеть (для сбора почты ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Надо сделать сайт

    Сайт – производство офисной мебели. Многостраничник, с мобильной версией, не интернет-магазин. Желательно с админкой на русском языке

    Сайты «под ключ»31 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать посадочную страницу с адаптивной вёрсткой на wordpress.

    Здравствуйте, необходимо разработать сайт (посадочную страницу), с паралакс эффектом, парой простых анимашек которые делаются кодом в js (показать как данные перемещаются по сети) на wordpress. Добавить модуль справки и дорожной карты. Примеры сайтов: [url=https://www.ethereum.org/]https://www.ethereum.org/[/url] [url=https://www.aeternity.com/]https://www.aeternity.com/[/url] Подробное тз: https://docs.google.com/document/d/1-ygSUqwvQzFKlNvhNK68KLTNBOvNYmwkVhBmuPTr1Y4/ Работаем с поэтапной ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание сайта на Wordpress – дизайн, разработка

    Необходим сайт на Wordpress (готов обсудить и другие платформы, но в приоритете Wordpress) по тематике "Международные автобусные пассажирские перевозки" с системой продажи/бронирования билетов и Личным кабинетом администратора. Подробное ТЗ во вложении. Пожалуйста, предлагайте суммы и ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад