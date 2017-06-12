Лендинг Випассана 2.0

Необходимо сделать рабочую копию сайта h**p://www.blenderbottle.eu/ Натянуть на движок, чтоб можно было править. Все переводы дадим. От вас - примерная цена и на каком движке можно такое реализовать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать продающий лендинг, ориентируясь на следующий прототип по структуре и расположению блоков vipassana20.plp7.ru
Создать дизайн с точки зрения лучшего User experience, ключевые смыслы блоков должны быть контрастно выделены, должны обращать на себя внимание.
Заявки должны отображаться в cms, нужна интеграция с сервисом почтовой рассылки и платежной системой.
Сроки исполнения 3- 5 дней
1. В шапке – место для логотипа +ссылки (информация о нас – отзывы – как подать заявку ) + телефон
2. Дескриптор – тренинг-медитация
3. Заменить главную картинку на 2 лица, смотрящих друг на друга в профиль – современных симпатичных лица – на фоне движущегося видео звездного неба, с первой картинки должно быть ощущение бесконечности
4.На первом экране должны поместиться: шапка, видео с лицами, описание тренинга + заголовок скачать бесплатно теорию курса
5.Блок заявки на теорию курса – на странице должен быть только текст и превью видео на ютьюбе с кнопкой play – по клику должна открываться форма захвата для ввода телефона и почты, дальше должна открываться страница с просмотром видео
6. Вместо картинки дома сделать на фоне движущееся видео дом
7. Блок преимущества (в результате вы получите) – оформить красиво, нагляднее, возможно галочками
8. Вторая форма захвата для видео – немного видоизменить, чтобы отличалась от первой
9. Кнопки поделиться расположить вверху и внизу, местоположение можно менять
10. Даты тренинга и даты оплат нужно оставить возможность менять
11.Некоторые тексты будут предоставлены через несколько дней
12. СЕО оптимизация
13. Адаптивная верстка под мобильные платформы
Оплата поэтапно либо в конце
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