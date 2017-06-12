Лендинг Випассана 2.0

Сайты «под ключ»Закрыт6 заявок152 просмотра
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Сделать продающий лендинг, ориентируясь на следующий прототип по структуре и расположению блоков vipassana20.plp7.ru 

Создать дизайн с точки зрения лучшего User experience, ключевые смыслы блоков должны быть контрастно выделены, должны обращать на себя внимание. 

Заявки должны отображаться в cms, нужна интеграция с сервисом почтовой рассылки и платежной системой. 

Сроки исполнения 3- 5 дней 

1. В шапке – место для логотипа +ссылки (информация о нас – отзывы – как подать заявку ) + телефон  

2. Дескриптор – тренинг-медитация 

3. Заменить главную картинку на 2 лица, смотрящих друг на друга в профиль – современных симпатичных лица – на фоне движущегося видео звездного неба, с первой картинки должно быть ощущение бесконечности   

4.На первом экране должны поместиться: шапка, видео с лицами, описание тренинга + заголовок скачать бесплатно теорию курса  

5.Блок заявки на теорию курса – на странице должен быть только текст и превью видео на ютьюбе с кнопкой play – по клику должна открываться форма захвата для ввода телефона и почты, дальше должна открываться страница с просмотром видео  

6. Вместо картинки дома сделать на фоне движущееся видео дом 

7. Блок преимущества (в результате вы получите) – оформить красиво, нагляднее, возможно галочками 

8. Вторая форма захвата для видео – немного видоизменить, чтобы отличалась от первой  

9. Кнопки поделиться расположить вверху и внизу, местоположение можно менять 

10. Даты тренинга и даты оплат нужно оставить возможность менять 

11.Некоторые тексты будут предоставлены через несколько дней  

12. СЕО оптимизация 

13. Адаптивная верстка под мобильные платформы

Оплата поэтапно либо в конце

7 лет назад
gwyn-bleidd
Александр 
25 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва
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