Лендинг Випассана 2.0

Сделать продающий лендинг, ориентируясь на следующий прототип по структуре и расположению блоков vipassana20.plp7.ru

Создать дизайн с точки зрения лучшего User experience, ключевые смыслы блоков должны быть контрастно выделены, должны обращать на себя внимание.

Заявки должны отображаться в cms, нужна интеграция с сервисом почтовой рассылки и платежной системой.

Сроки исполнения 3- 5 дней

1. В шапке – место для логотипа +ссылки (информация о нас – отзывы – как подать заявку ) + телефон

2. Дескриптор – тренинг-медитация

3. Заменить главную картинку на 2 лица, смотрящих друг на друга в профиль – современных симпатичных лица – на фоне движущегося видео звездного неба, с первой картинки должно быть ощущение бесконечности

4.На первом экране должны поместиться: шапка, видео с лицами, описание тренинга + заголовок скачать бесплатно теорию курса

5.Блок заявки на теорию курса – на странице должен быть только текст и превью видео на ютьюбе с кнопкой play – по клику должна открываться форма захвата для ввода телефона и почты, дальше должна открываться страница с просмотром видео

6. Вместо картинки дома сделать на фоне движущееся видео дом

7. Блок преимущества (в результате вы получите) – оформить красиво, нагляднее, возможно галочками

8. Вторая форма захвата для видео – немного видоизменить, чтобы отличалась от первой

9. Кнопки поделиться расположить вверху и внизу, местоположение можно менять

10. Даты тренинга и даты оплат нужно оставить возможность менять

11.Некоторые тексты будут предоставлены через несколько дней

12. СЕО оптимизация

13. Адаптивная верстка под мобильные платформы

Оплата поэтапно либо в конце